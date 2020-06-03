اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق فى حشائش بعزبة سلطان فى المنيا دون خسائر فى الأرواح

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:18 ص
السيطرة على حريق فى حشائش بعزبة سلطان فى المنيا دون خسائر فى الأرواح سيارة مطافئ - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب فى حشائش بعزبة سلطان التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار بمركز المنيا دون وجود خسائر فى الأرواح .

 

وكانت قوات الحماية المدنية قد تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق فى إحدى العزب التابعة للوحدة المحلية بصفط الخمار بمركز المنيا.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق دون وجود خسائر فى الأرواح .

 

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أنه طبقاً لتوجيهات اللواء  أسامة القاضي محافظ المنيا وتنفيذا لتعليمات المهندس محمد سيد علي رئيس مركز ومدينة المنيا بضرورة التعامل الفورى مع أى أزمات أو مخاطر تهدد الصالح العام .

 

وقامت الوحدة المحلية بصفط الخمار فى وجود رئيس الوحده بالتعامل مع حريق نشب بالقرية وعلى الفور تم إخطار  العمليات واستدعاء المطافى وتم السيطرة على الحريق دون وجود أى خسائر فى الأرواح .

 

وأكد الدكتور محمود شعيب رئيس القرية علي ضرورة التصدى لأى أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين وان العمل مستمر للتواصل مع أى عقبات والعمل على حلها فورا، مؤكدا انه تم تنفيذ أعمال إزالة  تعديات على أرض أملاك الدولة وكذلك رفع المخلفات الصلبة والقمامة على مدار اليوم .

 

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

السيطرة على حريق

الوحدات المحلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة