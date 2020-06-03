اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:55 م
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السيطرة على حريق بأحد المساكن فى المنيا دون إصابات

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:36 م
السيطرة على حريق بأحد المساكن فى المنيا دون إصابات سيارة مطافئ - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الحبشي بجنوب مدينة المنيا، بسبب حدوث تسرب شبكة الغاز دون وقوع خسائر بشرية.

 

كان اللواء محمود خليل مدير الأمن، تلقي إخطاراً من عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بشارع محمود عبد الرازق في حي الحبشي بجبوب مدينة المنيا باندلاع حريق داخل شقة كائنة بعقار مكون من 4 طوابق.

 

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والمطافي وجري إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع إمتداده للمنازل المجاوره، وبالفحص تبين أنه أسفر عن تلفيات بالشقة دون خسائر بشرية، ورجحت الحتريات الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث تسرب في شبكة الغاز، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق.‎

 

 


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