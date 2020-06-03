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السيسي يستعرض عددا من المشروعات ويوجه بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:01 م
السيسي يستعرض عددا من المشروعات ويوجه بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي الذي تم إقراره.

كما وجه بالالتزام التام بكافة التدابير الاحترازية للوقاية الصحية والحفاظ على سلامة العاملين بالمواقع، وبتنفيذ المشروعات القومية بأحدث المعايير العالمية لتجسد صورة الدولة المصرية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع  تناول استعراض الموقف الإنشائي لمركز مصر الثقافي الإسلامي، ومسجد مصر، والنصب التذكاري بالعاصمة الادارية الجديدة وكذا عدد من مشروعات تطوير محاور وطرق القاهرة.


السيسي

مركز مصر الثقافي

العاصمة الادارية

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