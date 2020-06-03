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السودان: تسجيل ١٣٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٩ وفيات

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:28 ص
السودان: تسجيل ١٣٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٩ وفيات محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، أنه تم تسجيل ١٣٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٩ وفيات، ٦ منها في ولاية الخرطوم.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الاربعاء عن التقرير الوبائي ليوم أمس الأول أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٩٨ اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٣ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ ٢٦٣ عينة، سُجل من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٥٣١٠ حالات، بينها ٣٠٧ وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٦٢٥ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.  


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