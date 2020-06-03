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السكة الحديد تنفى مخالفة قرار رئيس الوزراء بخصوص صرف بدل العطلات للعاملين

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:13 م
السكة الحديد تنفى مخالفة قرار رئيس الوزراء بخصوص صرف بدل العطلات للعاملين المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أكدت هيئة السكة الحديد، أنه يتم صرف بدل العطلات من واقع السجلات الرسمية لجميع العاملين الذين تطلب العمل وجودهم في خلال عطلة عيد الفطر المبارك، طبقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء، وأن الهيئة لم تصدر أى قرار أو تعليمات بتحديد حد أدنى أو أقصى للعطلات، وهى متروكة كليًا للتشغيل الفعلى المسجل لكل عامل، ضمن أيام العطلات وفق رقابة، مشددة تتبعها الهيئة على كافة مراحل التنظيم والتنفيذ، بما يضمن حفظ حقوق العامل الذى هو عصب الهيئة الحقيقى الذى مع تقادمه يتعاظم خبرته ومشاركته ولا يتوقف عطائه، بل يزيد ويستمر ولا يبلي.
 
وأضافت هيئة السكة الحديد فى بيان لها، إلى أنه تم الالتزام الكامل بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مدة إجازة عيد الفطر المبارك وتوقف كامل لوسائل النقل العامة، ومن ضمنها القطارات خلال الفترة من الأحد الموافق 24 مايو حتى الجمعة 29 مايو وأن احتياجات العمل تم تحديدها بمعرفة النواب المختصين، وذلك لطوائف التشغيل وعمال الصيانة من خلال توزيع المسئوليات وتحديد اعداد ومهام المتواجدين بالعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
 
وطالبت السكة الحديد كافة المنصات الإعلامية عدم نشرأى أخبار من شأنها أن تثير البلبلة بين صفوف العاملين بالهيئة إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية في مرحلة يحتاج فيها الوطن الغالى اصطفاف كافة مؤسساته والعاملين بها صفًا واحدًا خلفه لتجاوز تلك المرحلة الاستثنائية والعبور سويًا إلى المستقبل يدًا واحدة.

 


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