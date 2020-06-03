السكة الحديد تعلن التأخيرات فى حركة القطارات اليوم.. القاهرة - أسوان 85 دقيقة

أعلنت هيئة السكة الحديد حركة التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاءت كالتالى:
أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة
ثانياً : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-
- القاهرة / أسيوط مدة 45 دقيقة
- أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة
ثالثاً : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة
رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
السكة الحديد تعلن التأخيرات فى حركة القطارات اليوم.. القاهرة - أسوان 85 دقيقةالأربعاء، 03 يونيو 2020 09:36 ص
السكة الحديد
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