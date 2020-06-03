اليوم السابع
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السفارة اليمنية بالقاهرة: نثمن مشاركة مصر بمؤتمر المانحين ودعمها المستمر لليمن

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:29 ص
السفارة اليمنية بالقاهرة: نثمن مشاركة مصر بمؤتمر المانحين ودعمها المستمر لليمن وزير الخارجية سامح شكرى
إيمان حنا

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ثمنت السفارة اليمنية بالقاهرة، مشاركتها قى مؤتمر المانحين لدعم اليمن الذى عقد اليوم فى الرياض افتراضيا بقيادة السعودية والأمم المتحدة، وأكدت السفارة فى بيان لها أن هذه المشاركة تأتى امتدادا لمواقف مصر الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية، وفق بيان صحفى.
 
وثمن السفير اليمنى لدى القاهرة الدكتور محمد علي مارم جهود الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومته ومواقفها الداعمة لبلشعب اليمنى في كافة مناحي الحياة .
 
السفير اليمنى الدكتور محمد مارم 
 
وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قد شارك، فى مؤتمر المانحين لليمن والذى نظمته المملكة العربية السعودية، عبر الفيديو كونفرانس، بالشراكة مع الأمم المتحدة. 
 
وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن شكرى استهل كلمته بالتأكيد على أهمية الاجتماع من أجل تنسيق الجهود لتوفير الدعم الإنساني للشعب اليمني، في ظل وجود نحو 24 مليون يمني في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة حيث يعانون من نقص في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، فضلاً عما يُلقيه الصراع الدائر في اليمن وتفشي جائحة فيروس كورونا المُستجد من أعباء، كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير لدور المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى تنظيم هذا الاجتماع. 
 
وأضاف حافظ أن شكري أكد على دعم مصر المستمر للشعب اليمني الشقيق، مشيراً في هذا السياق إلى استضافة مصر حاليًا لأكثر من مليون مواطن يمني ممن يتلقون ذات الخدمات التعليمية والصحية للمصريين، كما أعلنت مصر مؤخرًا عن استقبال "رحلات الرحمة"، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى اليمنيين من جميع أنحاء اليمن لتلقي الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات المصرية، إلى جانب التسهيلات التي تُقدمها السلطات المصرية لمنح تأشيرات للمواطنين اليمنيين لأغراض تعليمية.
 
واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية تصريحاته بالإشارة إلى استعراض وزير الخارجية لمحددات الموقف المصري من الأزمة اليمنية؛ والقائم على التوصل لتسوية سياسية تُحافظ على وحدة وسيادة اليمن وسلامته الإقليمية، ورفض مصر بشدة لأي محاولات لاستخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن المملكة العربية السعودية، ومن ثَمَّ الأمن القومي العربي. كما شدد شكري على إدانة مصر لأي محاولة لعرقلة حرية وأمن الملاحة في مضيق باب المندب مما يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

سامح شكرى

السفارة اليمنية

مؤتمر المانحين

مصر تدعم اليمن

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