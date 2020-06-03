اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:40 م
خالد صلاح
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السعودية والولايات المتحدة تبحثان جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:28 م
السعودية والولايات المتحدة تبحثان جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
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بحث ْوزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع السفير الأمريكى لدى المملكة جون أبى زيد، الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم الأربعاء - أن الجانبين استعرضا علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


السعودية

فيصل بن فرحان

أمريكا

كورونا

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