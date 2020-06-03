الزراعة تشدد فحص اللحوم بموانئ الوصول وتحليلها بمعامل الصحة الحيوانية

كتب عز النوبى

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة فى كافة الأجهزة التنفيذية بالوزارة وهيئاتها المختلفة والمعامل والمعاهد البحثية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تشديد الرقابة على عمليات الفحص والمتابعة وتكثيف الحملات المستمرة على منافذ واسواق بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها المختلفة ، فضلا عن تشديد عمليات الرقابة والفحص بكافة المنافذ الحدودية واتخاذ كافة الاجراءات الحجرية المناسبة، لمنع دخول اية اوبئة حيوانية الى مصر.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية البلاد والمواطنين، من دخول اية حيوانات مصابة بأمراض وبائية الى البلاد، مشيرا الى أن وزارة الزراعة وكافة اجهزتها حريصة على التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البيطرية المناسبة لضمان سلامة المواطنين، وصحتهم، وذلك بالتنسيق ايضا مع كافة الوزارات المعنية.

وفي سياق متصل شددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة فى الادارة المركزية للحجر البيطري، من عمليات فحص الحيوانات الحية، واللحوم ومنتجاتها، بجميع الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية، وخاصة لجميع واردات شرق اسيا، بحيث يتم الفحص والتحليل بمعامل فحوص معهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك للتأكد من سلامتها، وعدم اصابتها بأية امراض او فيروسات.

وشدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمركز الاقليمي للأغذية والأعلاف، من عمليات الرقابة علي كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والعلمية اللازمة لمنع دخول اية امراض حيوانية او فيروسات، سواء من خلال الحيوانات والدواجن، او من خلال مدخلات الإنتاج الوارده من الخارج.

فيما تواصل مديريات الطب البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية ، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم ، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاة المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الاول.