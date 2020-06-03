الرى: تنفيذ أعمال الطرق حول المسرح المكشوف بالمركز الثقافى الأفريقى بأسوان.. صور

كتبت أسماء نصار

أكدت المهندسة ايرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان، التابع لوزارة الموارد المائية والرى أنه يتم تنفيذ أعمال رصف وتطوير الطرق حول المسرح المكشوف بالمركز الثقافى الأفريقى، وذلك بعد انتهاء انشاءات المسرح المكشوف الذى يعتبر اضافة حضارية وثقافية للمركز الثقافى الإفريقى.





وأوضحت فايز، أنه تم الانتهاء من أعمال إنارة مختلف جوانب المسرح المكشوف كأحد مكونات المركز الثقافي الأفريقى بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنيه لوزارة الموارد المائية والرى بصفة خاصة ولمصرنا العظيمة بصفة عامه وذلك بجهود أبناء وزارة الموارد المائية والرى من الاستشاريين والمهندسين والفنيين .







أضافت فايز أن المسرح يتسع ل 2500 فرد ويطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالي للخزان ونهر النيل، الذي تم تجهيزه بأعمال إنارة ديكورية فنية تم تنفيذها علي أعلي معايير تصميمية تضيف لمسة جمالية لزوار المركز ومحافظة أسوان.



أشارت فايز إلى أنها قامت باستغلال المساحات المتاحة بالدور الأول لمتحف النيل بأسوان والتي تبلغ مساحته ما يزيد عن 800 متر مربع لإنشاء المركز الثقافي الإفريقي، وتم تنفيذ لوحات عرض لجميع الدول الإفريقية، ليكون المركز منارةً وشعاعاً ومزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية، بالإضافة تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الإفريقية.







كما تم تطوير أساليب العرض التفاعلي للمركز الثقافي الإفريقي طبقاً لأحدث تكنولوجيات العرض، لتشمل على أساليب مختلفة للعرض المرئي، و تزويدها ببرامج تفاعلية لزيادة المعرفة والوعي عن ثقافات وعادات وتقاليد شعوب الدول الإفريقية.







كما تم تطوير أساليب العرض التفاعلي للمركز الثقافي الإفريقي طبقاً لأحدث تكنولوجيات العرض، لتشمل على أساليب مختلفة للعرض المرئي، و تزويدها ببرامج تفاعلية لزيادة المعرفة والوعي عن ثقافات وعادات وتقاليد شعوب الدول الإفريقية.















تنفيذ أعمال الطرق حول المسرح المكشوف بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان (1)



تنفيذ أعمال الطرق حول المسرح المكشوف بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان (2)



تنفيذ أعمال الطرق حول المسرح المكشوف بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان (3)



تنفيذ أعمال الطرق حول المسرح المكشوف بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان (4)



تنفيذ أعمال الطرق حول المسرح المكشوف بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان (5)



تنفيذ أعمال الطرق حول المسرح المكشوف بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان (6)













