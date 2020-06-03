رام الله (أ ش أ)

أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الأربعاء، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من الرابع من يونيو الجارى وذلك فى اطار مكافحة وباء "كورونا" المستجد، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ أن الرئيس الفلسطيني عباس اصدر أيضا قرارا بقانون صادق فيه على هذا المرسوم، وذلك في اطار مكافحة وباء "كورونا" المستجد.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مى كيلة،أعلنت اليوم الاربعاء، أنه لم تسجل أى إصابة بفيروس كورونا فى فلسطين منذ أمس، وأن نتائج 200 عينة ظهرت نتائجها سلبية، وأوضحت وزيرة الصحة -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المصابة بكورونا حاليا هو 94، منها 23 حالة في القدس وضواحيها، و13 في الخليل، و16 في قلقيلية، و42 حالة في قطاع غزة .