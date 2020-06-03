اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:52 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب يهبط 2% مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل آمال بتعاف اقتصادي

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:49 م
الذهب يهبط 2% مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل آمال بتعاف اقتصادي أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هبط الذهب أكثر من اثنين بالمئة اليوم الأربعاء فيما قفزت الأسهم بدعم من آمال في مزيد من التحفيز وتعاف أسرع من الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا، وهو ما أضعف الطلب على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا.

وفي أواخر جلسة التداول، كان الذهب في التعاملات الفورية منخفضا 1.8 بالمئة عند 1696.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في شهر عند 1688.89 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.75 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1703.50 دولار للأوقية.

ومما قلص من جاذبية الذهب، ارتفاع الأسهم العالمية قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسط مؤشرات على تعافي أنشطة الأعمال مع إعادة فتح الاقتصادات في عدة دول.

وأطلقت حكومات وبنوك مركزية حول العالم العنان لحزم تحفيز مالية ونقدية غير مسبوقة لمساعدة اقتصاداتها التي عصفت بها جائحة كورونا.

في غضون ذلك، نزل مؤشر الدولار لأقل مستوى في أكثر من شهرين مع استمرار الاحتجاجات ضد الشرطة في الولايات المتحدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.26 بالمئة إلى 1944.10 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 1.07 بالمئة إلى 829.94 دولار.

وهبطت الفضة 2.23 بالمئة إلى 17.68 دولار للأوقية.

 

 


الذهب

سبائك

عقود

نسبة

اسعار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة