"الدور الاتصالى للعلاقات العامة الدولية بسفارات مصر".. رسالة دكتوراة بجامعة جنوب الوادى

قنا- وائل محمد

حصل الباحث حازم ناصر حسين، على درجة الدكتوراة فى بحث بعنوان "الدور الاتصالى للعلاقات العامة الدولية بالسفارات المصرية فى تشكيل صورة مصر لدى المجتمع الدولي"، تهدف الدراسة إلى التعرف على دور العلاقات العامة الدولية فى تشكيل صورة مصر تجاه المجتمع الدولى وقياس مدى تأثير أنشطة العلاقات العامة التى تستخدمها السفارات فى تشكيل صورة مصر ووضع نموذج للإعلام الدبلوماسى للعاملين فى الإدارات الإعلامية فى السفارات المصرية.

ناقش الرسالة نخبة من أساتذة الاعلام، أستاذ دكتور حمد محفوظ، أستاذ العلاقات العامة والاعلان كلية الاعلام جامعة جنوب الوادى و أستاذ دكتور رزق سعد، أستاذ العلاقات العامة والاعلان كلية الاعلام جامعة الازهر، أستاذ دكتورة حنان جنيد، أستاذ العلاقات العامة والاعلان كلية الاعلام جامعة القاهرة، والدكتور محمود يوسف أستاذ العلاقات العامة والاعلان كلية الاعلام جامعة القاهرة.

تكمن مشكلة الدراسة فى معرفة العملية الاتصالية للعلاقات العامة الدولية فى السفارات المصرية ورصد الاستراتيجيات الاتصالية للعلاقات العامة الدولية فى تشكيل صورة مصر دوليًا ، ومعرفة الأنشطة والأدوات الاتصالية التى تطبقها السفارات عينة الدراسة.

ترجع لأهمية قياس الصورة الذهنية للدولة حيث إن الصورة الإيجابية هامة للأمن القومى للدولة، وأن السفارات هى المنظمة الرسمية الأولى الممثلة لمصر فى الخارج وعملها يؤثر على صورة الدولة ويكتسب موضوع سياسة مصر الخارجية فى الأوساط الدولية أهمية خاصة فى ظل اهتمام الدولة بالقيام بمسؤولياتها كإحدى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على دور العلاقات العامة الدولية فى تشكيل صورة مصر تجاه المجتمع الدولى وقياس مدى تأثير أنشطة العلاقات العلامة التى تستخدمها السفارات فى تشكيل صورة مصر ووضع نموذج للإعلام الدبلوماسى للعاملين فى الإدارات الإعلامية فى السفارات المصرية.

وتوصل الباحث إلى أن الموقع الإلكترونى للسفارة المصرية فى أمريكا اعتمد على مستوى تصميم مركب كما تميز بأنه متوسط السهولة ، بينما اعتمد الموقع الإلكترونى للسفارة المصرية فى روسيا على تصميم بسيط وأيضًا تميز بأنه متوسط السهولة ، وأن الهدف الرئيسى الذى غلب على المواقع عينة الدراسة هو "الإعلام والتوعية" ، وأن "وسائل الإعلام" جاءت فى مقدمة الجمهور المستهدف من الموقع.

كما أكدت نتائج الدراسة على أن السفارات المصرية شكلت انطباع إيجابى لدى الجمهور الخارجي، وأن الإعلام يلعب دور هام وإيجابى فى تشكيل صورة مصر على المستوى الدولي، وكشفت النتائج عن تنوعت وسائل الاتصال التى تعتمد عليها السفارة فى تشكيل صورة مصرعلى المستوى الدولى والتى جاء فى مقدمتها " القنوات الفضائية الخاصة الدولية" ثم الموقع الإلكترونى للسفارة.

كشف أيضًا نتائج الدراسة أن السفارات المصرية تقوم بتقديم أنشطة اتصالية مختلفة ، وأن نشاط العلاقات العامة والنشاط الاتصالى للسفارات المصرية له تأثير إيجابى عالى على اتجاه المبحوثين نحو صورة مصر وصورة السفارة، وأن السفارات المصرية تستخدم تقنيات الاتصال الحديثة والانترنت، وأن تشكيل صورة مصر خارجياً مسؤلية السفارة كوحدة متكاملة بجميع أقسامها وإدارتها.