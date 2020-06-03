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الدفاع الروسية تحجز 4 صواريخ فضائية ثقيلة من نوع "أنغارا"

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:57 ص
الدفاع الروسية تحجز 4 صواريخ فضائية ثقيلة من نوع "أنغارا" روسيا
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع روسيا اليوم، أن وزارة الدفاع الروسية وقعت عقدا مع "مركز خرونيتشيف" للصناعات الفضائية بشأن صواريخ "أنغارا"، موضحا أن أن العقد ينص على إنتاج 4 صواريخ من نوع "أنغارا – آ 5".

وكان رئيس المؤسسة الحكومية الفضائية الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين قد أكد في أبريل الماضي، أن المؤسسة ووزارة الدفاع تخططان لتوقيع عقد لتوريد الصواريخ بعد الإطلاق التجريبي المزمع في عام 2020.

يذكر أن أول تجربة لإطلاق صاروخ "أنغارا – آ 5" نفذت في ديسمبر 2014. ومن المقرر أن يحمل الصاروخ خلال التجربة الثانية هذا العام نموذجا لمركبة فضائية إلى المدار.

وفى وقت سابق قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن وزير الدفاع سيرجي شويجو وجه دعوة لنظيره الأمريكي مارك إسبر لحضور عرض عسكرى فى الميدان الأحمر بموسكو فى 24 من يونيو وذلك خلال اتصال هاتفي.

وسيقام العرض العسكري بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لانتصار السوفييت على النازية الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وكان قد تم تأجيله من الموعد الأصلي للمناسبة في 9 مايو أيار بسبب تفشي وباء كورونا المستجد الذي لا يزال يسجل آلافا من الحالات الجديدة كل يوم.

ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية ما إذا كان إستر قد قبل الدعوة. ولا تزال العلاقات الأمريكية الروسية تشهد توترا حول عدد من القضايا بما في ذلك الصراعات في سوريا وأوكرانيا.

 

 


روسيا

وزاره الدفاع الروسيه

أنغارا

صواريخ

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