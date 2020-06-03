اليوم السابع
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الداخلية تغلق 62 منشأة لمخالفتها شروط التخصيص

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:57 ص
الداخلية تغلق 62 منشأة لمخالفتها شروط التخصيص حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط العديد من القضايا والمخالفات، ففي مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية ، وتم تأمين إزالة (182) حالة تعدى متنوعة، كما نجحت الجهود خلال شهر، في إلغاء تخصيص وسحب (50) وحدة، وغلق وتشميع (62) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، وإيقاف (153) أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص .

وأثمرت الجهود عن ضبط (158) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص ، وضبط (143) مخالفات مبانى لشروط التخصيص ، وإزالة ورفع (336) مخالفة فورية ، وضبط (19) مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط (14) واقعة فض أختام، وتأمين إزالة ورفع (345) مخالفة إشغالات متنوعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (59) تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى ، وفى مجال البحث الجنائى تم ضبط قضية تموين، وضبط (6) قضايا إتلاف مال عام، وضبط (15) قضية سرقة تيار كهربائى ، ومياه عمومية ورفع عداد وضبط (3) قضايا سرقة مواد محجرية ، وفى مجال ضبط القضايا البيئية تم ضبط (43) مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وفى مجال ضبط الباعة الجائلين تم ضبط (61) بائع جائل ، وعدم حمل شهادة صحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حده.

 

 


حملات امنية

وحدات سكنية

غلق الوحدات السكنية المخالفة

البناء والتعمير

الداخلية

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