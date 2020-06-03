اليوم السابع
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الداخلية تضبط 29 طن أدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:01 م
الداخلية تضبط 29 طن أدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة عدد من محافظات الجمهورية، وأثمرت الجهود فى مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى عن ضبط (5187 طن أعلاف – 29,38 طن أدوية بيطرية) مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر وبدون ترخيص بداخل (مصنعين) بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة بالمخالفة للقانون .

وتمكنت الجهود في مجال حماية البيئة من ضبط (18) سيارة بنطاق محافظة "القليوبية" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة).

ونجحت الجهود في مجال حماية منافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية  في ضبط (111) قضية "تلويث بنهر النيل والمجارى المائية – إلقاء المخلفات – رسو مخالف – عدم وجود ترخيص مشتل" بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال تأمين إزالة التعديات على منافع نهر النيل والمجارى المائية والرى والصرف والأراضى الزراعية ،وتأمين تنفيذ (56) حالة تعدى بنطاق محافظة "القليوبية". 

وتمكنت الجهود فى مجال الملاحة الداخلية من ضبط (3) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية ، وفى مجال الإجراءات الإحترازية تم ضبط (72) مخالفة(عدم إرتداء الكمامة الوقائية) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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البيئة

حملات امنية

غش

ادوية

مخالفات

الداخلية

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