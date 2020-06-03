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الحكومة: تجهيز 35152 سريراً داخلياً بالمستشفيات و2218 جهاز تنفس صناعى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:30 م
الحكومة: تجهيز 35152 سريراً داخلياً بالمستشفيات و2218 جهاز تنفس صناعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الذى عٌقد اليوم عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، هذا إلى جانب متابعة جهود مختلف جهات الدولة فى التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
 
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بموقف حالات الإصابة والوفاة نتيجة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا إجمالى الحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، هذا إلى جانب موقف الحالات التى تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من ايجابية إلى سلبية، منوهة إلى توزيع الحالات الايجابية على مستوى الجمهورية وأماكن تواجدها سواء كانوا يخضعون للعلاج داخل مستشفيات العزل، أو نُزل الشباب، أوعن طريق العزل المنزلى لتلك الحالات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم تحويلها إلى نُزل الشباب بلغ 5894 حالة، فيما سجلت الحالات التي تم عزلها بالمنزل 5484 حالة. 
 
وأكدت وزيرة الصحة أنه بتتبع معدلات الاصابة بفيروس "كورونا" على مستوى الجمهورية، وجد أن المحافظاتالسياحية، ومنها محافظات:مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الاحمر، والوادى الجديد، سجلت أقل عدد حالات إصابات، فيما سجلت محافظات القاهرة الكبرى، معدلات إصابة أكبر عن باقى المحافظات، وهو ما دعا إلى إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة عدد المستشفيات داخل تلك المحافظات الأكثر إصابة، بما يسهم فى تقليل الإختناقات وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل الموجودة بها.
كما أشارت وزيرة الصحة إلى الجهود التى تم بذلها  فى إطار مواكبة زيادة اعداد الاصاباتبفيروس "كورونا" التى تمت مؤخراً، وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الأسرة الداخلية بالمستشفيات، وكذا عدد أسرة الرعاية المركزة، فضلاً عن أجهزة التنفس الصناعى، وذلك سعياً لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لمصابى الفيروس على مستوى الجمهورية، موضحة أن اجمالى عدد المستشفيات المتعاملة مع أزمة فيروس "كورونا" وصل إلى 340 مستشفى على مستوى الجمهورية بعد إضافة 320 مستشفى فرز وعزل على مستوى الجمهورية، تضم 35152 سريراًداخلياً، و2218 جهاز تنفس صناعى، و3539 سرير رعاية مركزة، مضيفة أنه جارٍ العمل على تجهيز 36 مستشفى أخرى، ليصبح إجمالى عدد المستشفيات التى تتعامل مع مصابى فيروس "كورونا" 376 مستشفى على مستوى الجمهورية.
وتطرق العرض إلى أعمال التطوير التى تشهدها مستشفيات الحميات والصدر،وخاصة مستشفى صدر العباسية، ومستشفى حميات إمبابة، ومستشفى القاهرة الفاطمي.

الصحة

كورونا

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