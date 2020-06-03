اليوم السابع
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الحرس الوطنى الأمريكى ينتشر فى الولايات مع استمرار الاحتجاجات.. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:00 ص
الحرس الوطنى الأمريكى ينتشر فى الولايات مع استمرار الاحتجاجات.. صور الرحس الوطنى الامريكى
رويترز

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انتشر أفراد الحرس الوطنى الأمريكي، في عدد من الولايات التي تشهد إستمرارا للإحتجاجات الغاضبة على مقتل جورج فلويد الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية على يد رجل شرطة خلال الأيام الماضية، والتي صاحبها أعمال شغب ونهب.

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ونشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لأفراد الحرس الوطنى الأمريكي بعد إنتشارهم في أكثر من ولاية منها العاصمة واشنطن ، كاليفورنيا، بنسلفانيا.
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تجمع المتظاهرون في الشوارع بالعاصمة الأمريكية رغم دخول حظر التجول في واشنطن حيز التنفيذ، فيما أقدمت قوات الحرس الوطني على توسيع انتشارها في واشنطن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل،

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كانت شرطة نيويورك الأمريكية أعلنت عن اعتقالها نحو 700 شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات الليلة الماضية، فيما قررت سلطات المدينة تمديد حظر التجول حتى نهاية الأسبوع.

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