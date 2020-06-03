اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تسجل 6 وفيات و 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:23 م
الجزائر تسجل 6 وفيات و 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء، تسجيل 6 وفيات و107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 673، والإصابات إلى 9733 في عموم البلاد، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وأفاد رئيس لجنة متابعة فيروس كورونا جمال فورار بتسجيل 151 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص المتعافين من الفيروس إلى 6218.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استمرار انخفاض الإصابات مع استقرار في عدد الوفيات مقارنة بالأيام القليلة الماضية.

وكانت السلطات الصحية سجلت 6 وفيات و113 إصابة جديدة بكورونا أمس الثلاثاء، مقابل 8 وفيات و119 إصابة جديدة في اليوم الذي سبقه.


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة