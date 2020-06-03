الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعيينات وتنقلات الوظائف القضائية

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 247 لسنة 2020 ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية.

وقبل أيام، نشرت الجريدة الرسمية مجموعة كبيرة من القرارات الجمهورية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة، وتعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة.

كما تضمنت القرارات تعيين معاونين للنيابة الإدارية، وتعيينات بمحاكم الاستئناف، كما شملت تعيين بعض القضاة للعمل بالنيابة العامة لدي محكمة النقض طولل الوقت لمدة سنة.

وتضمنت القرارات تعديل أقدميات عدد من المستشارين بهيئة قضايا الدولة، وترقية رئيس نيابة إدارية إلي درجة وكيل عام.