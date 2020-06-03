اليوم السابع
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الجامعة المصرية الإسلامية بكازاخستان تحصل على المركز الأول بتخصص الدراسات الإسلامية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:28 م
الجامعة المصرية الإسلامية بكازاخستان تحصل على المركز الأول بتخصص الدراسات الإسلامية وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، حصول جميع أقسام وكليات الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، على الجودة والاعتماد لدورتين متتابعتين، وقد حصلت على المركز الأول فى تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية، كما حصلت على المركز الرابع فى تخصصات العلوم الإنسانية بين الجامعات الكازاخستانية أيضا.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار التميز العلمى والثقافى للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان والتي تمثل أحد أهم جسور التواصل الثقافي بين الدولتين الصديقتين مصر وكازاخستان.
 
 وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان تتبع وزارة الأوقاف المصرية وتمثل نقطة إشعاع فكري مستنير فى منطقة وسط آسيا كلها، وتمنح الجامعة درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه فى العلوم الشرعية والعربية، وتقوم بدور فاعل وكبير فى خدمة المجتمع، ويتوافد عليها الطلاب من عدد من الدول المحيطة بكازاخستان.
 
جدير بالذكر أن  الدكتور حمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قد أصدر قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمد الشحات الجندى بالعمل رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية  بكازاخستان للعام الثالث.
 

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

وزارة الأوقاف

الاوقاف

اخبار مصر

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