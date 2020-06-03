اليوم السابع
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الجار الله: على الحكومات إلجام ألسن من سخروا للأضرار بعلاقات الشعبين المصرى والكويتى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:50 م
الجار الله: على الحكومات إلجام ألسن من سخروا للأضرار بعلاقات الشعبين المصرى والكويتى أحمد الجار الله
كتب هيثم سلامة

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طالب الكاتب الصحفى أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية، الحكومة المصرية والكويتية أن تلجم وتقطع ألسن الذى سخروا عبر وسائل التواصل للأضرار بعلاقات الشعبين.

وكتب أحمد الجار الله، عبر حسابه بموقع تويتر:"على الحكومة الكويتيه وعلى جمهوريه مصر العزيزة أن تلجم وتقطع ألسن الذى سخروا عبر وسائل التواصل للأضرار بعلاقات الشعبين الكويتى والمصرى كلام ولغو قبيح ليس من ثقافه أهل مصر الشرفاء وليس من ثقافه أهلنا فى الكويت المحبين لأرض وشعب مصر شعب الكويت كله إرتوى من ماء النيل العظيم أوقفوا العبث".

 

 

أحمد الجار الله
أحمد الجار الله

من جانب آخر ، كان أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإعلام الإلكترونى بدولة الكويت فيصل خليفة الصواغ أن قوة العلاقات المصرية - الكويتية اكبر وأعمق من أن يؤثر عليها بعض الأصوات المغرضة التى لا تعبر إلا عن نفسها فقط.

وأشاد الصواغ في تصريحات لجريدة الأنباء الكويتية بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط راسخة وتاريخية، مشددا على ان هذه العلاقات لن ينال منها دعاة الفتنة والتأزيم مطالبا بضرورة محاسبة قوية لمروجي الفتنة والإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الاعلام الالكتروني الكويتي، إن على وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر ووزير الخارجية المصري سامح شكري مسؤولية كبيرة في إنهاء ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أشخاص ينتمون للبلدين يظهرون بمقاطع فيديو وتغريدات ومنشورات غير مسؤولة وسموم تبث أفكارا تعدت القيم والأخلاق والعلاقات بين البلدين ووصلت لمرحلة التعدي لرموز الدولة.

كما شدد على ضرورة ضبط الخطاب الإعلامي، خاصة في ظل تجاوزات بعض وسائل الإعلام وخروج بعض الإعلاميين على منصات مختلفة تبث سمومها المدعومة من منظمات تعمل لضرب الوحدة العربية.

وختم الصواغ بالتأكيد على ضرورة أن يكون هناك وعي ومجهود شعبي ورسمي لمواجهة هذا الخطاب الذي لن ينال من علاقات البلدين والشعبين الشقيقين.


أحمد الجار الله

الكاتب الكويتى أحمد الجار الله

الكويت

مصر

دولة الكويت

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق

البادي اظلم

حضرتك السيدة اللتي بدأت بالسب كويتية ومازالت تتكلم على مرئا ومسمع لماذا لا تسكتوها انتم اولا كمبادة إصلاح اللتي افسده هذه السيدة

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