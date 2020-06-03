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التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:00 ص
التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده طلاب الثانوي العام ارشيفية
محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الثانوية العامة فى موعدها، وعلى طلاب الثانوية العامة أن يشغلوا تركيزهم ووقتهم بمراجعة الدروس والمقررات الدراسية استعدادات للامتحانات كما يجب عليهم الاطلاع على النماذج الاسترشادية الموجوة على موقع وزارة التربية والتعليم بشكل متواصل لفهم شكل الأسئلة وطبيعتها.

وأضافت المصادر: لو ترك الطالب المذاكرة وركز فى مطالب البعض الخاصة بتأجيل الاختبارات سوف يخسر كثيرا لأن الامتحانات ستعقد فى موعدها المحدد 21  يونيو الجارى.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم  الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.
 
وطبقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب 21  يونيو اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 23  يونيو امتحان مادتي  الاقتصاد والإحصاء، والخميس 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والخميس 2 يوليو امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة، والثلاثاء 7 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ، والأحد 12  يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، كما يؤدى الطلاب يوم الأحد 19 يوليو امتحان الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 21 يوليو امتحان  الجبر والهندسة الفراغية.

 وشدد الوزير على أن الامتحان يبدأ الساعة 10 صباحا بدلا من 9 صباحا، وتنتهى امتحانات الثانوية العامة 21 يوليو المقبل، موضحا أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مستوى أسئلة الثانوية العام سيكون فى مستوى الطالب المتوسط، على غرار السنوات الماضية، مشددة على أن الأسئلة فقط ستكون فى المنهج المقرر حتى 15 مارس الماضى موعد توقف الدراسة ولن تأتى أسئلة فى الامتحانات فى مقررات ما بعد 15 مارس.







 




 


التربية والتعليم

امتخانات الثانوية العامة

اخبار مصر

موعد امتحانات الثانويه العامه

اليوم السابع بلس

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