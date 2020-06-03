البيت الأبيض: مقتل فلويد تم بطريقة غير شرعية والعنصرية أمر مرفوض

كتب سمير حسنى

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكنانى، اليوم الأربعاء، إن مقتل جورج فلويد تم بطريقة غير شرعية، مشيرة إلى أن القانون يمنح حق التظاهر لكنه لا يعطي الحق بالتخريب والنهب .

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض فى مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، أن العنصرية أمر مرفوض ويجب التصدي لها.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بشأن رفضه استخدام القوة لفض الاحتجاجات.

ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض استخدام الغازات المسيلة خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب للكنيسة، كاشفة عن تعرض ضباط شرطة لإطلاق نار خلال أعمال الشغب.