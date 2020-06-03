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البيئة: غسل الجوانتى والكمامة بالماء والصابون وتقطيعهم قبل التخلص منهم

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:29 م
البيئة: غسل الجوانتى والكمامة بالماء والصابون وتقطيعهم قبل التخلص منهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة
كتبت هند مختار

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عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول الأسلوب الآمن لجمع مهمات الوقاية الشخصية للتخلص منها، خلال مرحلة التصدي لفيروس كورونا المستجد.
 
وأوضحت الوزيرة أن الإجراءات التي كانت تتخذها الوزارة قبل صدور قرار مجلس الوزراء بفرض ارتداء "الكمامة" في الأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي، كانت تتمثل في "التوعية"، سواء بكيفية التعامل الآمن مع مهمات الوقاية الشخصية قبل إلقائها مع القمامة المنزلية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والدولة للإعلام، إلى جانب كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية من خلال تنفيذ حملات للمرور على المستشفيات، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية من خلال السوشيال ميديا، للتوعية بكيفية التخلص الآمن من مهمات الوقاية الشخصية.
 
ولفتت الوزيرة إلى أن الأسلوب الآمن للتعامل مع "الجوانتي والكمامة" بالمنازل، يبدأ بغسل الجوانتي والكمامة بالماء والصابون من 40 إلى 60 ثانية قبل التخلص منهم، ثم تقطيع الجوانتي والكمامة لمنع إعادة الاستخدام، وأخيراً وضع الجوانتيات والكمامات بعد تقطيعها في كيس ويتم ايداعه مع المخلفات المنزلية، وحذرت الوزيرة من خطورة عدم التخلص الآمن من الكمامات والذي قد يؤدي إلى آثار صحية خطيرة.
 
وأوصت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية عبر القنوات الفضائية والسوشيال ميديا عن أهمية التخلص الآمن من تلك المستلزمات، بالإضافة إلى  إتخاذ عقوبات رادعة لمنع إعادة إستخدام الكمامات والجوانتيات والإتجار بها، إلى جانب ضرورة توفير مهمات الحماية اللازمة لعمال النظافة بالمحافظات، والإلتزام بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون 38 لسنة 67 والتي تجرم عملية التخلص غير الآمن من المخلفات وعملية الفرز والنبش العشوائي في الشارع.
 
 

الكمامة والجوانتى

الحكومة

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المخلفات الطبية

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