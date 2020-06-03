البحرين والولايات المتحدة تبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الداخلية البحرينى الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الأربعاء، مع جاستين سيبيريل، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين استعراضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.
البحرين والولايات المتحدة تبحثان العلاقات الثنائيةالأربعاء، 03 يونيو 2020 07:25 م
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى
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بحث وزير الداخلية البحرينى الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الأربعاء، مع جاستين سيبيريل، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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