البحرين والولايات المتحدة تبحثان العلاقات الثنائية

أ ش أ

بحث وزير الداخلية البحرينى الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الأربعاء، مع جاستين سيبيريل، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين استعراضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.