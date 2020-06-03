اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:34 م
خالد صلاح
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البحرين والولايات المتحدة تبحثان العلاقات الثنائية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:25 م
البحرين والولايات المتحدة تبحثان العلاقات الثنائية عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى
أ ش أ

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بحث وزير الداخلية البحرينى الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الأربعاء، مع جاستين سيبيريل، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين استعراضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.


البحرين

أمريكا

سفير أمريكا بالمنامة

الحكومة البحرينية

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