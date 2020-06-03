اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يعتزم تسيير جسر جوى لدعم السودان لمكافحة كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:09 م
الاتحاد الأوروبى يعتزم تسيير جسر جوى لدعم السودان لمكافحة كورونا وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين
الخرطوم (أ ش أ)

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أكد سفير الاتحاد الأوروبى فى السودان روبرت فان دن دوول، أن الاتحاد بصدد تسيير جسر جوى لتقديم الدعم والمساندة للحكومة الانتقالية فى جهودها لمكافحة جائحة كورونا، وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين التقى اليوم الاربعاء، بسفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا والسويد في الخرطوم.
 
وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن سفير الاتحاد الأوروبي، أوضح أن فرنسا والسويد ستقومان بتنسيق وتسهيل عملية الجسر الجوي، وأن الطائرة الأولى من المتوقع أن تصل يوم 10 يونيو محملة بـ 92 طنا من المعدات الطبية. 
 
وأعرب وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عن الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي ودوله لجهودهم في مكافحة جائحة كورونا، وتقديم دعم مقدر للسودان بتسيير الجسر الجوي للمساهمة في احتواء الجائحة.
 
وقال إن ذلك الجسر يأتي ضمن العلاقات المتميزة بين السودان ودول الاتحاد الأوروبي، وأنه امتداد للمساعدات التي ظل يتلقاها السودان من دول الاتحاد منذ تشكيل الحكومة الانتقالية.
 
وكانت وزارة الصحة السودانية، أعلنت أنه تم تسجيل 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات، 6 منها في ولاية الخرطوم.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الاربعاء عن التقرير الوبائي ليوم أمس الأول أن الحالات الجديدة سُجلت منها 98 اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٣ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 263 عينة، سُجل من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 5310 حالات، بينها 307 وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1625 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.  

 


الاتحاد الاوروبى

السودان

الخارجيه السودانيه

كورونا

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