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الإمارات تقيم حفل تخريج من داخل سيارات وتوزيع شهادات بطائرات الدرون بسبب كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:41 م
الإمارات تقيم حفل تخريج من داخل سيارات وتوزيع شهادات بطائرات الدرون بسبب كورونا درون- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تعتزم جامعة أمريكية بدولة الإمارات العربية المتحدة اجراء مراسم تخريج لطلابها بطريقة مبتكرة خلال بالسيارات وتوزيع الشهادات بطائرات الدرون، بحسب صحيفة البيان الاماراتية.

 

وكشف الدكتور مثنى عبد الرزراق رئيس الجامعة الأمريكية بالإمارات عن عزم الجامعة تخريج دفعتها العاشرة والبالغة  472 طالب وطالبة بطريقة "درايف ثرو" في واقعة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، من خلال حضور الطالب لمكان التخريج بسيارته بصحبة أحد أقاربه أو أصدقائه وترجله من السيارة لدى وصوله إلى المسرح لاستلام شهادته.

 

وأضاف،سيتم تسخير 10 طائرات بدون طيار لرصد الحدث وتصوير خريجي دفعة "اللامستحيل"، كما سيتم تسخير طائرات من دون طيار للمؤثرات الضوئية، فضلا عن الألعاب النارية التي ستتخلل الحدث، مشيرا إلى أن فكرة التخريج جاءت انطلاقا من حرص الجامعة على سلامة الطلبة وتفاديا لانتشار فيروس كورونا على أن يتم توزيع الشهادات على الطلبة عبر الطائرات بدون طيار مع مراعاة المسافات الآمنة مركبات الطلبة.

 

وقال أن الجامعة تعتزم التسجيل في موسوعة جينيس العالمية بعدد الطائرات بدون طيار المستخدمة في حفل التخريج.


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حفل تخرج بالسيارات

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