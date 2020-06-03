اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تقرر رفع نسبة عمل الموظفين فى الجهات الحكومية لـ50%

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:10 م
الإمارات تقرر رفع نسبة عمل الموظفين فى الجهات الحكومية لـ50% مواجهة كورونا فى الإمارات
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت حكومة الإمارات، اليوم الأربعاء، رفع نسبة عمل الموظفين في الجهات الحكومية بنسبة 50% اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك بحسب بيان مقتصب عبر حساب وكالة الأنباء الإماراتية بتويتر.

فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأربعاء، تسجيل 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، مشيرة إلى ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 19 ألفا بعد تسجيل 427 حالة شفاء جديدة.

وأمس، رجح مدير عام شرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اللواء مكتوم الشريفي تمديد حظر التنقل الذي بدأ العمل به اليوم إلى أيام أخرى أو أسبوع آخر، قائلاً: إن هناك التزامًا من المجتمع بالإجراءات الوقائية والأنظمة المعمول بها بنسبة تفوق 90%، وفقًا لصحيفة الإمارات اليوم.

 
 

وقال الشريفي إنه قد يتم تمديد قرار  حظر التنقل الذي بدأ العمل به اليوم إلى أيام أخرى أو أسبوع آخر بناءً على المعطيات ونتائج المسح الوطني والأعمال التي يتم إنجازها، وقرار لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، مشيرًا إلى أنه  سيتم  التسهيل للمسافرين للوصول إلى مطارات الدولة ومنح تصاريح الحركة للحالات الإنسانية والمرضية حسب الحالات الضرورية.

وأكد أهمية تعاون أفراد الجمهور مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 والالتزام بالتعليمات والإجراءات المعلنة وكل الإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة.

جدير بالذكر أن ‏لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي أعلنت مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتبارًا من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع.


الامارات

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة