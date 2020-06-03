"الإرشاد الزراعى" يحدد 5 توصيات فنية لمزارعى الرمان خلال يونيو.. تعرف عليها

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال شهر يونيو..
أولا : أهم العمليات
1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة
2-وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4-الاهتمام بالري و عدم التعطيش وبصفة خاصة في المزارع المثمرة
5-تفطيم و فرز الشتلات وتجهزها للزراعة في التربة المستديمة
ثانيا:التسميد
ا- الأشجار التى تروى بالغمر
1-الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم اضافة 150 جم 200جم سلفات نشادر أو 100 نترات نشادر
2- يتم إضافة 350 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات
3-يتم إضافة 200جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 350 جم
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما بمعدل 2 تسميد فى الشهر
ب- تسميد أشجار الرمان التى تروى بالتنقيط
الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر
الرية الثانية - يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة - يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة - يضاف 1لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر
يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما
التسميد الورقى
300جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)
ثالثا: برنامج الري
شهر يونيو السنة الأولى 20لتر/شجرة ، السنة الثانية 30لتر/ شجرة ، السنة الثالثة 45 لتر/ شجر ، السنة الرابعة 60 لتر/ شجرة ، السنة الخامسة 70 لتر/ شجرة ، السنة السادسة 80 لتر/ شجرة.
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية
1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء و يكون الرش في اخر اليوم لعد الساعة الرابعة عصرا حتى لا تؤدي الحرارة الشديدة الي تشوة الازهار و جفافها
2-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب في الشالات الصغيرة و التي لا تحمل ازهار حتي لا يؤثر الرش علي الازهار و يؤدي الي تساقط الازهار وانخفاض المحصول النهائي
لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة
3-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الإصابة.
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