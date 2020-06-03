اليوم السابع
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"الإرشاد الزراعى" يحدد 5 توصيات فنية لمزارعى الرمان خلال يونيو.. تعرف عليها

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:00 ص
"الإرشاد الزراعى" يحدد 5 توصيات فنية لمزارعى الرمان خلال يونيو.. تعرف عليها محصول الرمان
كتب عز النوبى

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال شهر يونيو..

أولا : أهم العمليات

1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة

2-وضع سنادات بجوار الشتلات الضعيفة

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

4-الاهتمام بالري و عدم التعطيش وبصفة خاصة في المزارع المثمرة

5-تفطيم و فرز الشتلات وتجهزها للزراعة في التربة المستديمة

 

ثانيا:التسميد

ا- الأشجار التى تروى بالغمر

1-الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم اضافة 150 جم 200جم سلفات نشادر أو 100 نترات نشادر

2- يتم إضافة 350 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات

3-يتم إضافة 200جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 350 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما بمعدل 2 تسميد فى الشهر

ب- تسميد أشجار الرمان التى تروى بالتنقيط

الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر

الرية الثانية -  يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة  -  يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة -  يضاف 1لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر

يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بتبادل مع 1لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما

 

التسميد الورقى

300جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)

ثالثا: برنامج الري

شهر يونيو السنة الأولى 20لتر/شجرة ،  السنة الثانية 30لتر/ شجرة ،  السنة الثالثة 45 لتر/ شجر ،  السنة الرابعة 60 لتر/ شجرة ، السنة الخامسة 70 لتر/ شجرة ، السنة السادسة 80 لتر/ شجرة.

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية

1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء و يكون الرش في اخر اليوم لعد الساعة الرابعة عصرا حتى لا تؤدي الحرارة الشديدة الي تشوة الازهار و جفافها

2-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب في الشالات الصغيرة و التي لا تحمل ازهار حتي لا يؤثر الرش علي الازهار و يؤدي  الي تساقط الازهار وانخفاض المحصول النهائي

لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة

3-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الإصابة.

 

 


وزارة الزراعة

مزارع الرمان

محصول الرمان

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