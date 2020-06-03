أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن الأمن يفرض طوقا على محيط البيت الأبيض لمنع وصول المحتجين.

تتسارع الأحداث فى الولايات المتحدة، فبعد احتجاجات عنيفة تظاهر خلالها الآلاف فى مدن أميركية رئيسية لليلة ثامنة على التوالى قرر البنتاجون نقل نحو 1600 من قوات الجيش إلى العاصمة واشنطن.

اعتقلت الشرطة الأمريكية، 9300 شخص على الأقل فى الاحتجاجات التى عمت جميع أنحاء البلاد منذ مقتل جورج فلويد.

وانتقد زعماء بروتستانت وكاثوليك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد انتشار صورته وهو يرفع الإنجيل أمام كنيسية تقع مقابل البيت الأبيض.

وقالت عمدة واشنطن، موريل بوزر، إنه من غير المناسب أن يجرى استخدام الجيش فى القيام بعمل الشرطة فى شوارع الولايات المتحدة.