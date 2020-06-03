الأمم المتحدة الإنمائى يدعم نساء صعيد مصر لإنتاج 4 ألاف "كمامة" يوميا

هند المغربي

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في استجابتة لجائحة فيروس كورونا، بإطلاق حملة ‘كمامة' لدعم مؤسسات جنوب الصعيد في مصر في جمع تبرعات لزيادة إنتاجها من الكمامات الطبية في صعيد مصر.

وأفاد بيان الأمم المتحدة أنه في ظل الوباء العالمي " كوفيد- 19 "، زاد الطلب على معدات الحماية الشخصية والطبية بشكل غیر مسبوق لافتا إلى أنه يعد نقص المعدات أزمة عالمية تهدد الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وفي صعيد مصر، حيث یوجد في محافظة قنا وحدها 3.2 مليون شخص في حاجة إلى 100 ألف كمامة یومیا للحد من انتشار كوفيد-19.

أشار بيان الأمم المتحدة إلى أنه تم تدريب 600 من السيدات بمحافظة قنا على إنتاج الكمامات في 17 قرية وبأسعار منافسة وقد تم إنتاج 16 ألف كمامة، بالإضافة إلى ذلك، ووصل حجم إنتاج الكمامات في محافظة قنا الى 4000 كمامة يوميا

وأكدت رنده أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، على أهمية حملة ‘كمامة' في الحفاظ على صعيد مصر من كوفيد_19 وأفادت أن اتباع نهج متعدد القطاعات في المجتمع بأكمله أمر حاسم لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصحة وما أبعد من ذلك، وأيضا للحد من انتشار كوفيد_19 وتخفيف الأثر المدمر المحتمل على السكان الأكثر ضعفاً وعلى الاقتصاد.

وقالت الدكتورة هبة حندوسة، مدیر المؤسسة المختصة بصناعة الكمامات في صعيد مصر "نحن فخورون أن نكون من أوائل المنظمات غير الحكومية في مصر التي تنتج الكمامات استجابة لجائحة كوفيد 19 وقد أصرت النساء المستفيدات في محافظة قنا على مواجهة الفيروس والخروج للعمل في ظل الإغلاق التام للمساهمة في مكافحة الفيروس، ونعمل على زيادة الإنتاج بالمصنع لتغطية احتياجات قنا والمحافظات المجاورة من صناعة الكمامات ".

فيما لفتت هنا السادات، المدير التنفيذي لمؤسسة غير هادفة للربح إلى أهمية العمل سویا لسد الثغرات في الموارد، لاسيما في أوقات الأزمات. فحصول الجمیع على معدات الحمایة الشخصية أمر بالغ الأهمية لمكافحة كوفيد 19 وضمان صحة وسلامة جمیع المصریین.

يذكر أنه تدعم حملة "كمامة" هؤلاء النساء لتعزيز قدراتهن الإنتاجية وتوزيع الكمامات اللازمة لحمایة أهل محافظة قنا والمحافظات المجاورة.