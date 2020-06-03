افتتاح المتحف المصرى بتورينو بعرض فيديو للعلاقات الوطيدة بين مصر وإيطاليا.. صور

كتبت فاطمة شوقى

افتتح المتحف المصري بتورينو أبوابه للجمهور بعد فترة إغلاق تقدر بحوالى 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا وسط إجراءات وقائية مشددة متمثلة في قياس درجات الحرارة لجميع الرواد ووضع عبوات التعقيم والمطهرات في مدخل المتحف وجميع أركانه.



المتحف المصرى بتورينو



المتحف المصرى بتورينو

وقال المصور المصرى، عصام فتح الله، الذى يعيش فى إيطاليا، ومن قام بتصوير هذا الحدث داخل المتحف المصرى فى إيطاليا، لـ"اليوم السابع"، إن "المتحف فى أول أيام افتتاحه شهد إقبالا كثيفا".



المتحف المصرى بتورينو

المتحف المصرى بتورينو

وكانت إدارة المتحف قررت عرض فيديو في مدخل المتحف من إعداد مصممة الجرافيك المصرية غادة والى، والتى كانت من ضمن الشباب المشاركين فى مؤتمر شباب شرم الشيخ، والتى أبرزت فيه مدى التشابه بين الشعبين الإيطالى والمصرى ومدى التقارب والعلاقات الوطيدة عبر التاريخ.



المتحف المصرى بتورينو



المتحف المصرى بتورينو

ويعتبر المتحف المصري بتورينو هو أكبر تجمع للآثار الفرعونية فى أوروبا، حيث يضم حاليا ثانى أكبر مجموعة آثار فرعونية في العالم بعد مجموعة المتحف المصرى فى التحرير.

وكانت آخر عمليات التطوير وأكبرها حدثت خلال الأعوام العشرة الأخيرة، والتى تحول بعدها المتحف إلى تحفة فنية ومعمارية بارزة فى أوروبا، بعد إعادة افتتاحه عام 2016.

ويقدم المتحف بأسلوب عرض عصرى تماثيل رمسيس الثاني (1279 ـ 1213 قبل الميلاد)، وأمنحوتب الثاني، وتوت عنخ آمون، والإله آمون، بالإضافة لما يزيد عن 6500 قطعة عرض متنوعة وقد تم تخفيض علو السقف، وإضافة إضاءة خافتة ممتزجة مع اللون الأسود، فحولت أجواء المتحف من تقليدى قديم إلى حديث معاصر يلفت الانتباه وبه إبهار.



المتحف المصرى بتورينو

ومن أبرز القطع الأثرية التى يضمها متحف تورينو هو "المخطوط الملكى" الذي يعتبر أهم المصادر فى رصد تسلسل العائلات المالكة فى مصر القديمة، وتمثال الإله إيزيس، وتمثال آخر لرمسيس الثانى، ومعبد أليسا الذى قدمته الحكومة المصرية هدية إلى المتحف مقابل التعاون فى إنقاذ آثار النوبة من الغرق، ومجموعة ثماثيل ملوك الدولة الحديثة، ومعبد تحتمس الثالث، وأكفان ومومياوات مجموعة دروفيتى، ومقبرتي خا وميريت اللتان اكتشفهما شيباريلى، بالإضافة لثلاث نسخ من كتاب الموتى.



المتحف المصرى بتورينو

ومتحف تورينو يعتبر ثانى أهم المتاحف العالمية بعد المتحف المصرى فى التحرير، حيث يزوره أكثر من مليون زائر سنويا وهو مصنف فى المرتبة الأولى بين المتاحف الإيطالية، والتاسع أوروبياً، من حيث أهميته الفنية والتاريخية والعلمية.



المتحف المصرى بتورينو