افتتاح المتحف المصرى بتورينو بعرض فيديو للعلاقات الوطيدة بين مصر وإيطاليا.. صور

افتتح المتحف المصري بتورينو أبوابه للجمهور بعد فترة إغلاق تقدر بحوالى 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا وسط إجراءات وقائية مشددة متمثلة في قياس درجات الحرارة لجميع الرواد ووضع عبوات التعقيم والمطهرات في مدخل المتحف وجميع أركانه.
المتحف المصرى بتورينو
المتحف المصرى بتورينو
وقال المصور المصرى، عصام فتح الله، الذى يعيش فى إيطاليا، ومن قام بتصوير هذا الحدث داخل المتحف المصرى فى إيطاليا، لـ"اليوم السابع"، إن "المتحف فى أول أيام افتتاحه شهد إقبالا كثيفا".
المتحف المصرى بتورينو
وكانت إدارة المتحف قررت عرض فيديو في مدخل المتحف من إعداد مصممة الجرافيك المصرية غادة والى، والتى كانت من ضمن الشباب المشاركين فى مؤتمر شباب شرم الشيخ، والتى أبرزت فيه مدى التشابه بين الشعبين الإيطالى والمصرى ومدى التقارب والعلاقات الوطيدة عبر التاريخ.
المتحف المصرى بتورينو
المتحف المصرى بتورينو
ويعتبر المتحف المصري بتورينو هو أكبر تجمع للآثار الفرعونية فى أوروبا، حيث يضم حاليا ثانى أكبر مجموعة آثار فرعونية في العالم بعد مجموعة المتحف المصرى فى التحرير.
وكانت آخر عمليات التطوير وأكبرها حدثت خلال الأعوام العشرة الأخيرة، والتى تحول بعدها المتحف إلى تحفة فنية ومعمارية بارزة فى أوروبا، بعد إعادة افتتاحه عام 2016.
ويقدم المتحف بأسلوب عرض عصرى تماثيل رمسيس الثاني (1279 ـ 1213 قبل الميلاد)، وأمنحوتب الثاني، وتوت عنخ آمون، والإله آمون، بالإضافة لما يزيد عن 6500 قطعة عرض متنوعة وقد تم تخفيض علو السقف، وإضافة إضاءة خافتة ممتزجة مع اللون الأسود، فحولت أجواء المتحف من تقليدى قديم إلى حديث معاصر يلفت الانتباه وبه إبهار.
المتحف المصرى بتورينو
ومن أبرز القطع الأثرية التى يضمها متحف تورينو هو "المخطوط الملكى" الذي يعتبر أهم المصادر فى رصد تسلسل العائلات المالكة فى مصر القديمة، وتمثال الإله إيزيس، وتمثال آخر لرمسيس الثانى، ومعبد أليسا الذى قدمته الحكومة المصرية هدية إلى المتحف مقابل التعاون فى إنقاذ آثار النوبة من الغرق، ومجموعة ثماثيل ملوك الدولة الحديثة، ومعبد تحتمس الثالث، وأكفان ومومياوات مجموعة دروفيتى، ومقبرتي خا وميريت اللتان اكتشفهما شيباريلى، بالإضافة لثلاث نسخ من كتاب الموتى.
المتحف المصرى بتورينو
ومتحف تورينو يعتبر ثانى أهم المتاحف العالمية بعد المتحف المصرى فى التحرير، حيث يزوره أكثر من مليون زائر سنويا وهو مصنف فى المرتبة الأولى بين المتاحف الإيطالية، والتاسع أوروبياً، من حيث أهميته الفنية والتاريخية والعلمية.
المتحف المصرى بتورينو
المتحف المصرى بتورينو
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