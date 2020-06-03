اعتماد 14 فندقا بخمس محافظات لاستضافة النزلاء.. والقائمة ترتفع ل99

كتبت آمال رسلان

أعلنت وزارة السياحة والآثار تسليم 14 فندقا بخمسة محافظات، هي البحر الأحمر والإسكندرية والقاهرة والسويس وأسوان، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار واقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي أن أعداد الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية، حتي الان وصلت الي 99 فندقا، لافتا الي ان لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظات المعنية، اقرت باستيفاء 3 فنادق بمحافظة البحر الاحمر و 3 فنادق من 4 فنادق بمحافظة الاسكندرية وفندقين بمحافظة القاهرة بالإضافة الي 5 فنادق بالعين السخنة بمحافظة السويس، وفندق واحد بمحافظة أسوان هو فندق موفنبيك اسوان.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن الفنادق التي تم فحصها حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل. وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وكانت وزارة السياحة والاثار قد اعلنت انه ابتداء من شهر يونيو الجارى سيتم السماح للفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لها وذلك وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والاثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أن نسب الاشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد ال25%، وفقا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية، مشيرا الي أن متوسط نسب الاشغال بها خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغت 8% في محافظة جنوب سيناء، و 13% في محافظة البحر الاحمر، و 25% في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، و 25% في محافظة الاسكندرية، و 4% في منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و 9% في محافظة القاهرة الكبري.