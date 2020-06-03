استمرار أعمال تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية بسوهاج.. صور

أعلنت محافظ سوهاج، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال الأسبوع الماضي، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.
وقام مركز ومدينة البلينا بأعمال التطهير للشوارع والمصالح الحكومية "شارع خور الساحل، شارع أم الطبول شارع أبو وساف شارع أحمد سعد شارع الجمهورية شارع التحرير شارع البحر الأعظم شارع السكة الحديد العبارة النهرية المرسى السياحي وبعض الإدارات الخدمية " هندسة كهرباء، هندسة رى البلينا، محطة مياه الشرب والصرف الصحى، مكتب القوى العاملة، الإدارة الزراعية، إدارة الطب البيطرى، مبنى مجلس قروى أولاد عليو، مجلس قروى عرابة أبيدوس وكذلك مجلس قروى بنى حميل مجلس قروى.
كما تم رش وتطهير مداخل ومخارج المركز وشارع المحطة ومركز الشرطة كوبري التوبة السجل المدنى البوسطة الرئيسية الإدارة الزراعيه وشارع مجلس المدينة وشارع بنك مصر القديم وشارع والمساكن البحرية وشارع النادي الرياضي ومركز الشرطة السنترال ومستشفى البلينا وبعض المنشآت الخدمية بالمدينة والقرى .
بالإضافة إلى شارع الملعب شارع الشونة شارع الصاغة، شارع كنيسة العذراء، شارع الجامع الكبير، حلقة السمك، شارع النادى الرياضي، شارع المنطقة الصناعية، ش جامع الشيخ عمار، ش احمد سعد ش 26يوليو، ش الوساسفة، موقف نجع حمادي ميدان المثلث ميدان الشهداء ش رفله من الناحيه الشرقيه والغريبة .
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأعمال الرش والتعقيم بالشوارع والمنازل والمصالح الحكومية بقرية ادفا ، وتطهير الوحدة الصحية والتموين ونقطة الإسعاف بروافع القصير، ومدرسة المحامدة البحرية والمصالح الحكومية ومبنى الوحدة القروية بأولاد عزاز، كما تم رش وتعقيم بالشوارع والمنازل بقرية جزيرة شندويل، وقرية الكوامل بحري، والهجارسة، وأولاد غريب.
وفي مركز ومدينة دار السلام تم تعقيم وتطهير مبانى المصالح الحكومية، ومبنى الوحدة المحلية للمركز ومبنى محكمة دار السلام الجزئية .
كما قام حي شرق سوهاج بأعمال تطهير الشوارع ومداخل العمارات والمنشآت الحيوية "مبنى النياية الإدارية وتفتيش الآثار، واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة في أعمال التطهير والتعقيم بـ " مبني إدارة الشباب - مركز شباب نزة الحاجر- مبني الإدارة الزراعية - مكتب بريد حهينة الغربية - مكتب بريد جهينة الشرقية - مبني البنك الزراعي - مبني التأمينات الإجتماعية - مبني إدارة التموين - مبني ادارة التضامن الاجتماعي - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع البساتين.
وتابع حي غرب سوهاج تعقيم وتطهير مركز الاصدار بالجوازات ، ومنطقة الحويتي وفرعياتها والعديد من الشوراع، وفي مركز ومدينة طما تم القيام بحملة تطهير شملت رش عدد من الشوارع، وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المرغة بأعمال التطهير والتعقيم بنطاق المركز شملت "محطة السكة الحديد، ومواقف سيارات الأجرة، والشوارع والقرى
كما استمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في أعمال التطهير والتعقيم بالمصالح الحكومية والشوارع والميادين بالمدينة والمجالس القروية. وتابع مركز ومدينة أخميم أعمال الرش وتطهير الشوارع وأماكن الإصابة، وتم تطهير منطقة شارع ناصر الزراعي، ومنطقة سيدى كمال الدين والشوارع الفرعية والرئيسية، ومنطقة شارع أبو بكر، ومكتب القوى العاملة.
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية
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