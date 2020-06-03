اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:31 م
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استمرار أعمال تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية بسوهاج.. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:23 م
استمرار أعمال تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية بسوهاج.. صور تعقيم قسم شرطة طهطا
سوهاج - عمرو خلف

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أعلنت محافظ سوهاج، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال الأسبوع الماضي، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقام مركز ومدينة البلينا بأعمال التطهير للشوارع والمصالح الحكومية "شارع خور الساحل، شارع أم الطبول شارع أبو وساف شارع أحمد سعد شارع الجمهورية شارع التحرير شارع البحر الأعظم شارع السكة الحديد العبارة النهرية المرسى السياحي وبعض الإدارات الخدمية " هندسة كهرباء، هندسة رى البلينا، محطة مياه الشرب والصرف الصحى، مكتب القوى العاملة، الإدارة الزراعية، إدارة الطب البيطرى، مبنى مجلس قروى أولاد عليو، مجلس قروى عرابة أبيدوس وكذلك مجلس قروى بنى حميل مجلس قروى.

كما تم رش وتطهير مداخل ومخارج المركز وشارع المحطة ومركز الشرطة كوبري التوبة السجل المدنى البوسطة الرئيسية الإدارة الزراعيه وشارع مجلس المدينة وشارع بنك مصر القديم وشارع والمساكن البحرية وشارع النادي الرياضي ومركز الشرطة السنترال ومستشفى البلينا وبعض المنشآت الخدمية بالمدينة والقرى .

بالإضافة إلى شارع الملعب شارع الشونة شارع الصاغة، شارع كنيسة العذراء، شارع الجامع الكبير، حلقة السمك، شارع النادى الرياضي، شارع المنطقة الصناعية، ش جامع الشيخ عمار، ش احمد سعد ش 26يوليو، ش الوساسفة، موقف نجع حمادي ميدان المثلث ميدان الشهداء ش رفله من الناحيه الشرقيه والغريبة .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأعمال الرش والتعقيم  بالشوارع والمنازل والمصالح الحكومية بقرية ادفا ، وتطهير الوحدة الصحية والتموين ونقطة الإسعاف بروافع القصير، ومدرسة المحامدة البحرية والمصالح الحكومية ومبنى الوحدة القروية بأولاد عزاز، كما تم رش وتعقيم بالشوارع والمنازل بقرية جزيرة شندويل، وقرية الكوامل بحري، والهجارسة، وأولاد غريب.

وفي مركز ومدينة دار السلام تم تعقيم وتطهير مبانى المصالح الحكومية، ومبنى الوحدة المحلية للمركز ومبنى محكمة دار السلام الجزئية .

كما قام حي شرق سوهاج بأعمال تطهير الشوارع ومداخل العمارات والمنشآت الحيوية "مبنى النياية الإدارية وتفتيش الآثار، واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة في أعمال التطهير والتعقيم بـ " مبني إدارة الشباب - مركز شباب نزة الحاجر- مبني الإدارة الزراعية - مكتب بريد حهينة الغربية - مكتب بريد جهينة الشرقية - مبني البنك الزراعي - مبني التأمينات الإجتماعية - مبني إدارة التموين - مبني ادارة التضامن الاجتماعي - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع البساتين.

وتابع حي غرب سوهاج تعقيم وتطهير مركز الاصدار بالجوازات ، ومنطقة الحويتي وفرعياتها والعديد من الشوراع، وفي مركز ومدينة طما تم القيام بحملة تطهير شملت رش عدد من الشوارع، وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المرغة بأعمال التطهير والتعقيم بنطاق المركز شملت "محطة السكة الحديد، ومواقف سيارات الأجرة، والشوارع والقرى

كما استمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في أعمال التطهير والتعقيم بالمصالح الحكومية والشوارع والميادين بالمدينة والمجالس القروية. وتابع مركز ومدينة أخميم أعمال الرش وتطهير الشوارع وأماكن الإصابة، وتم تطهير منطقة شارع ناصر الزراعي، ومنطقة سيدى كمال الدين والشوارع الفرعية والرئيسية، ومنطقة شارع أبو بكر، ومكتب القوى العاملة.

تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية (1)
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية 

 

تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية (2)
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية 

 

تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية (3)
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية 

 

تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية (4)
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية 

 

تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية (5)
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية 

 

تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية (6)
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية 

 

تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية (7)
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية 

 

تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية (8)
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية 

 

تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية (9)
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية 

 

تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية (10)
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية 
 
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية (11)
تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية


 


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