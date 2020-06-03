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استجابة لـ"اليوم السابع".. نائب محافظ القاهرة يقود حملة لرفع المخلفات بمحيط شجرة مريم

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:06 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. نائب محافظ القاهرة يقود حملة لرفع المخلفات بمحيط شجرة مريم نائب محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بمحيط شجرة مريم
كتب سيد الخلفاوى

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استجابة لما نشر فى "اليوم السابع" تحت عنوان " صور.. القمامة ومخلفات الهدم تحاصر شجرة مريم إحدى محطات العائلة المقدسة" ، أجرى المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، محيط شجرة مريم بحى المطرية لمتابعة رفع كفاءة المنطقة وتحسين المظهر العام ورفع المخلفات بمحيط الآثر وذلك بحضور نائب رئيس هيئة النظافة بالقاهرة ولجنة من وزارة البيئة .
 
وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم رفع أنقاض أعمال حفر لتوصيل الصرف الصحى بالمنطقة بمعرفة هيئة النظافة وسيتم البدء فى أعمال ترميم ورصف للمنطقة المحيطة فور انتهاء مشروع الصرف الصحى، مع رفع المخلفات بالكامل ووضع طبقة رمال بمناطق تجميع القمامة للتخلص من الروائح الكريهة مع التشديد على منع القاء أي مخلفات بالمنطقة مرة أخرى .
 
وأضاف صابر في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المنطقة تشهد أعمال تطوير بالإضافة إلى مشروع صرف صحى لتحسين الخدمات المقدمة بالمنطقة وتمهيدا لتحويلها لمنطقة سياحية ووضع المزار على خريطة السياحة .
 
 
وفى السياق بدأت أعمال ترميم الشجرة المعروفة باسم "شجرة مريم العذراء" في منطقة المطرية في العاصمة المصرية القاهرة، ووفقًا للعقيدة المسيحية القبطية في مصر، توقفت السيدة مريم العذراء والقديس يوسف في المطرية، والتي كانت قرية صغيرة في رحلتهم عبر مصر، وبحسب الأقوال استراحت السيدة مريم تحت ظل الشجرة.
 
وانتهت محافظة القاهرة من دهان 50% من العقارات المحيطة بشجرة مريم بحى المطرية، ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل لإعادة شجرة مريم على خريطة مسار العائلة المقدسة، كما يتم إنشاء محور مرورى من ميدان ابن الحكم والمحكمة ليمر من ميدان المطرية ويصل لمنطقة مسطرد ثم طريق بنها الحر ، وإنشاء تفريعة من المحور تخرج من ميدان المطرية للربط مع محور روض الفرج وذلك ضمن المرحلة الثالثة.
 
نائب محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بمحيط شجرة مريم (2)
نائب محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بمحيط شجرة مريم 

نائب محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بمحيط شجرة مريم (3)
نائب محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بمحيط شجرة مريم 

نائب محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بمحيط شجرة مريم (1)
نائب محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بمحيط شجرة مريم 

رفع المخلفات بمحيط شجرة مريم (2)
رفع المخلفات بمحيط شجرة مريم 

رفع المخلفات بمحيط شجرة مريم (3)
رفع المخلفات بمحيط شجرة مريم 

رفع المخلفات بمحيط شجرة مريم (1)
رفع المخلفات بمحيط شجرة مريم 

 


شجرة مريم

المطرية

اخبار القاهرة

مسار العائلة المقدسة

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