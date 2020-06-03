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استغرقت 5 ساعات..

استئصال ورم سرطاني بالإثنى عشر لمريض بالمستشفى التعليمي بطنطا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:00 م
استئصال ورم سرطاني بالإثنى عشر لمريض بالمستشفى التعليمي بطنطا الفريق الطبي الذي أجرى العملية
الغربية – عادل ضرة

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أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، عن نجاح فريق طبي من جراحي المستشفى التعليمى العالمي بجامعة طنطا، في استئصال ورم سرطاني بالاثنى عشر لمريض يبلغ من العمر 51 عامًا، خلال عملية جراحية ناجحة استغرقت 5 ساعات.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذه العملية تعتبر من أكبر العمليات الجراحية المعقدة في محال جراحات الجهاز الهضمي، والتي تستغرق من 5 إلى 9 ساعات.

وأوضح الدكتور محمود سليم مدير المستشفي التعليمى، أنه تم اجراء جراحة لاستئصال الورم السرطاني بالجزء الثاني من الاثني عشر، حيث تم استئصال رأس البنكرياس والاثني عشر وجزء من المعدة وجزء من اللفائفي.

وأضاف "سليم": "قيام الفريق الطبي بعمل سونار جراحي للمريض داخل غرفة العمليات للتأكد من عدم انتشار الورم بالكبد، كما تم عمل تحليل عينة باثولوجية للعقد الليمفاوية للبطن للتأكد من عدم انتشار ليمفاوي للمرض".

من جانبه، أشاد الدكتور حسن التطاوى، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، بجهود الفريق الطبي الذي أجري العملية والذي ضم كلاً من الدكتور محمد حمدي أبوريه، والدكتور شريف صابر، والدكتور محمود عبد الناصر، والدكتور عمرو سامح، وطاقم التخدير والذي ضم كلاً من الدكتورة شيماء الرهوان، والدكتور سليمان ناصر، والدكتورة سلمي قنديل، والدكتورة مارتينا فرج، وطاقم تمريض الجراحة المعاون والذي ضم كلا من أمنية جمال، وسارة الجرواني، وشيماء إبراهيم.

 


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