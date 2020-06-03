ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى مجال الصحة بتركيا لـ 391 إصابة

كتب: أحمد جمعة

أعلنت غرفة الأطباء لمدينة أنقرة التركية، الأربعاء، عن إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين في مجال الصحة الي 391 إصابة علي حسابها الرسمي علي تويتر.

ووفقًا لبيانات غرفة الأطباء لمدينة أنقرة فقد أصيب 78 طبيبًا متخصصًا ، و 42 مساعدًا ، و 10 سكرتير طبي، وأربعة أطباء أسنان ، وطبيب مكان عمل ، و 56 ممرضًا ، و 26 فنيًا طبيًا للطوارئ ، وسبعة عمال مطبخ ، وثلاثة ضباط أمن ، وصيدلي ، و 47 عاملاً في مجال التنظيف، و 25 طبيبًا عائليًا كما تم تشخيص ستة من الموظفين الإداريين وفنيي الأشعة السينية بشكل إيجابي في أنقرة فقط.

وأشارت غرفة الأطباء فى مدينة أنقرة أن هناك 83 أخصائي رعاية صحية تم تشخيصهم بشكل إيجابي وثبت إصابتهم بالفيروس.