ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 558.620 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 378.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.4 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.97% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.44%، والعرب على 6.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.02%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 45.1 مليون جنيه، 3 مليون جنيه، 243.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.9 مليون جنيه، 278 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 10424 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1564 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12034 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 3981 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 663 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.