اليوم السابع
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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:19 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم البورصة المصرية
كتب ــ هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10365 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 1563 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 12005 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 3966 نقطة.
 
كما زاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 1198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 1930 نقطة.
 
وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، مليون سهم، 115 ألف سهم، 221 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي العربية للصناعات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، 22.3 ألف سهم، 7.6 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المهندس للتأمين وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 18602 سهم، 1136 سهم، على التوالي.
 
وكانت قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم، وهم القلعة للاستشارات المالية، العربية لحليج الأقطان، بلتون المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).
 

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