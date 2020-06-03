ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.49% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 6 قطاعات

كتب ــ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.49% رابحاً 9.82 نقطة ليصل إلى مستوى 1994.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 86.6 مليون سهم محققة ما قيمته 109.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1848 صفقة لعدد 30 سهماً. وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.98%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.78%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%، وارتفع 20 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 2.56%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 2.23%.

فيما تراجعت 5 أسهم، على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5%، ثم سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.9 مليون ورقة بقيمة 33.6 مليون درهم.

وفى سياق متصل، أعلنت شركة أمانات القابضة، أن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعاً بالتمرير اليوم الأربعاء، وفوض من خلال الإدارة التنفيذية للشركة، بدراسة والتفاوض على التخارج من إحدى الاستثمارات.

وكشفت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، عن عقد اجتماع مجلس إدارتها في مركزها الرئيسي بجمهورية مصر العربية، وذلك في تمام الساعة والثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساء بتوقيت دبي يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو لعام 2020، لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن عدة مواضيع من ضمنها أولا اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 1 مارس لعام 2020، واستعراض ومناقشة تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020، ومناقشة واعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020، كما يناقش المجلس استقالة محمد منصور محمد من وظيفة المراقب الداخلي ومسئولي مكافحة غسل الأموال، وتعيين محمد موسى محمد محمد بدلا منه.

فيما أشارت شركة دي إكس بي إنترتيمنتس، إلى اجتماع مجلس الإدارة واتخاذ قرار بالموافقة على شروط التأجير الجديدة.