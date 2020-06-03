ارتفاع بورصة البحرين 0.39% بالمستهل مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.39% رابحاً 4.99 نقطة ليصل إلى مستوى 1274.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 828.3 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 21.79% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.46%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.5%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87%، مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 1.41%، كما ارتفع سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.52%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.66% بضغوط هبوط سهم بى.إم.إم.أى بنسبة 3.97%، وهبط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 3.03%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة إى بى إم البحرين، عن عقد اجتماع يوم الخميس الموافق 25 يونيو، وذلك لمناقةشة تحديثات العمل وتقارير دورية، وأمور عامة، كما أعلنت عن تعيين ميهير راجان ميشرا كرئيس قسم التسويق، وذلك اعتباراً من أول يونيو.

وكانت إنفستكورب قد أعلنت عن إغلاق صندوق "ماونت رو" لإدارة الدين باستثمارات بلغت 318 مليون يورو، متجاوزاً الهدف المحدد للاكتتاب عند 300 مليون يورو، وسوف تسعى مجموعة إدارة الدين فى إنفستكورب، عبر "ماونت رو" إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية لإنشاء وإدارة محفظة متنوعة من القروض المضمونة الأوروبية ذات الحجم الكبير، وغير المتعثرة، ويركز هذا الصندوق على استهداف أكبر الشركات الأوروبية وأكثرها سيولة بمتوسط أرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين يفوق 200 مليون يورو سنوياً.