وأشارت إلى أن إيطاليا تخطط لتقديم نحو 25 مليون يورو للفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين والدول المجاورة العام الجاري، في ضوء حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا" المستجد بهدف تعزيز الخدمات الصحية.

وقالت الخارجية الإيطالية إنه تمت الموافقة على مساهمة بقيمة 8 ملايين يورو للبنك الدولي، لبناء محطة تحلية للمياه في قطاع غزة، لتشجيع النمو الاقتصادي الفلسطيني المستدام.