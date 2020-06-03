إيران: قيود كورونا قد تعود إذا حدثت موجة ثانية للفيروس

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن إيران قد تعيد فرض القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في حالة تعرض البلاد لموجة ثانية من العدوى وذلك بعد أن أعلنت السلطات عن أكبر عدد من الإصابات الجديدة في يوم واحد منذ مارس آذار.

وشهدت إيران أسوأ تفش للفيروس في الشرق الأوسط مما اضطرها لفرض العزل العام وهو ما أضر باقتصادها الذي يعاني بالفعل من تأثير العقوبات الأمريكية. ورفعت طهران القيود تدريجيا منذ أبريل نيسان لكنها أعادت فرضها في بعض المناطق بعد زيادة حالات الإصابة بها.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة الصحة قولها إنها سجلت 3134 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أكبر عدد منذ 30 مارس آذار مما يرفع الإجمالي إلى 160696. وارتفع عدد الوفيات إلى 8012 بعد تسجيل 70 حالة جديدة.

وقال روحاني في تصريحات نشرت على موقعه الإلكتروني "إذا لم تؤخذ هذه التحذيرات بجدية في أي جزء من البلاد وزاد تفشي المرض مجددا لا قدر الله فسوف تضطر السلطات إلى فرض القيود مرة أخرى".

وأضاف "هذا الأمر سيخلق مشكلات لحياة المواطنين العادية وسيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة بالمجتمع".

وعاد الموظفون لممارسة أعمالهم وفتحت المساجد أبوابها للصلوات اليومية يوم الأحد في إطار تخفيف إجراءات العزل العام.

وعاودت السلطات فرض القيود في إقليمي خوزستان وسيستان وبلوخستان في جنوب البلاد في منتصف مايو أيار بعد ارتفاع حالات الإصابة هناك.