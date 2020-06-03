اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران: قيود كورونا قد تعود إذا حدثت موجة ثانية للفيروس

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:20 م
إيران: قيود كورونا قد تعود إذا حدثت موجة ثانية للفيروس كورونا فى إيران
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن إيران قد تعيد فرض القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في حالة تعرض البلاد لموجة ثانية من العدوى وذلك بعد أن أعلنت السلطات عن أكبر عدد من الإصابات الجديدة في يوم واحد منذ مارس آذار.

وشهدت إيران أسوأ تفش للفيروس في الشرق الأوسط مما اضطرها لفرض العزل العام وهو ما أضر باقتصادها الذي يعاني بالفعل من تأثير العقوبات الأمريكية. ورفعت طهران القيود تدريجيا منذ أبريل نيسان لكنها أعادت فرضها في بعض المناطق بعد زيادة حالات الإصابة بها.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة الصحة قولها إنها سجلت 3134 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أكبر عدد منذ 30 مارس آذار مما يرفع الإجمالي إلى 160696. وارتفع عدد الوفيات إلى 8012 بعد تسجيل 70 حالة جديدة.

وقال روحاني في تصريحات نشرت على موقعه الإلكتروني "إذا لم تؤخذ هذه التحذيرات بجدية في أي جزء من البلاد وزاد تفشي المرض مجددا لا قدر الله فسوف تضطر السلطات إلى فرض القيود مرة أخرى".

وأضاف "هذا الأمر سيخلق مشكلات لحياة المواطنين العادية وسيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة بالمجتمع".

وعاد الموظفون لممارسة أعمالهم وفتحت المساجد أبوابها للصلوات اليومية يوم الأحد في إطار تخفيف إجراءات العزل العام.

وعاودت السلطات فرض القيود في إقليمي خوزستان وسيستان وبلوخستان في جنوب البلاد في منتصف مايو أيار بعد ارتفاع حالات الإصابة هناك.

 

 


ايران

كورونا

فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة