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إنفوجراف.. تعرف على المستشفيات المخصصة لتشخيص وعلاج فيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:11 م
إنفوجراف.. تعرف على المستشفيات المخصصة لتشخيص وعلاج فيروس كورونا المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تواصل الدولة جهودها الدؤوبة وخططها على مختلف المستويات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمصابين بهذا الفيروس وتخصيص العديد من المستشفيات بمختلف المحافظات وتجهيزها بكل الإمكانيات لاستقبال الحالات المصابة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للتعامل مع المخالطين لتلك الحالات. 
 
ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنفوجرافاً سلّط من خلاله الضوء على المستشفيات المخصصة لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية. 
 
وجاء فى الإنفوجراف أن هناك 340 مستشفى عاماً ومركزياً تابعة لوزارة الصحة، منها 20 مستشفى للعزل، هذا إلى جانب 24 مستشفى جامعياً على مستوى الجمهورية تم تخصيصها لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا.
 
وأبرز الإنفوجراف أن المستشفيات المخصصة لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية والتابعة لوزارة الصحة تضم: 35152 سريراً بالأقسام الداخلية، فضلاً عن 3539 سرير رعاية مركزة، هذا بجانب 643 جهاز "X RAY"، وكذلك 125 جهاز "CT"، بالإضافة إلى 2218 جهازاً للتنفس الصناعى.
 
ورصد الإنفوجراف، أنه جارى تجهيز 36 مستشفى للتعامل مع مصابي فيروس كورونا، كما يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لـ 26 مدينة جامعية يمكن الاستفادة منها في التعامل مع حالات فيروس كورونا نحو 69070 سريراً، وكذلك هناك نحو 5013 وحدة رعاية أساسية مسئولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي.
 
وبشأن الجرعات العلاجية لمخالطى ومصابى فيروس كورونا، رصد الإنفوجراف، أنه تم تسيير 65 عيادة متنقلة لتوزيع الجرعات، بالإضافة لعيادة تنظيم أسرة بمديرية القاهرة، فضلاً عن توفير 8 ملايين جرعة للمخالطين للحالات المصابة بالفيروس، وكذلك توفير 2 مليون جرعة للحالات المصابة، وتخضع للعزل المنزلي، هذا بجانب توفير 500 ألف جرعة للحالات الحرجة بالمستشفيات، علماً بأن إجمالي عدد المعامل الخاصة بتحليل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس بلغ نحو 49 معملاً، وجاري إضافة 8 معامل أخرى ليصبح الإجمالي 57 معملاً.   
 
وأوضح الإنفوجراف أن التوزيع الجغرافي للمستشفيات التي تم تخصيصها لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا، جاء توزيعها على النحو التالي: تخصيص (35) مستشفى بمحافظة القاهرة، و(28) مستشفى بمحافظة الدقهلية، و(26) مستشفى بمحافظة الشرقية، و(17) مستشفى بمحافظة الجيزة، هذا بجانب تخصيص (17) مستشفى بمحافظة البحيرة، و(18) مستشفى بمحافظة سوهاج، و(16) مستشفى بمحافظة المنوفية، و(16) مستشفى بمحافظة الغربية، و(15) مستشفى بمحافظة دمياط، و(15) مستشفى بمحافظة أسيوط.
 
كما تم تخصيص (15) مستشفى بمحافظة المنيا، و(14) مستشفى بمحافظة أسوان، و(14) مستشفى بمحافظة كفر الشيخ، و (13) مستشفى بمحافظة الإسكندرية، و(13) مستشفى بمحافظة القليوبية، و (9) مستشفيات بمحافظة الفيوم، و(8) مستشفيات بمحافظة بني سويف، و(7) مستشفيات بمحافظة البحر الأحمر.
 
وشملت التوزيعات وفقاً للإنفوجراف أيضاً تخصيص (8) مستشفيات بمحافظة قنا، و(7) مستشفيات بمحافظة مطروح، و(6) مستشفيات بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تخصيص (5) مستشفيات بمحافظة جنوب سيناء، و(5) مستشفيات بمحافظة الأقصر، و(5) مستشفيات بمحافظة الوادي الجديد، و (5) مستشفيات بمحافظة بورسعيد، و(4) مستشفيات بمحافظة السويس، وكذلك (3) مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، علماً بأن هذه المستشفيات تأتي إلى جانب 20 مستشفى تم إعلانها لعزل الحالات المصابة.
 
وأكد الإنفوجراف أنه تم إطلاق تطبيق "صحة مصر" بهدف توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
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