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إلغاء الحجر الصحى للعائدين من الخارج واستبداله بالعزل المنزلى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:29 م
إلغاء الحجر الصحى للعائدين من الخارج واستبداله بالعزل المنزلى مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى

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بدأ مطار القاهرة اليوم الأربعاء، فى تنفيذ توصية اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"  بإلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج علي الرحالات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني. 
 
وأكد مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى، أن المطار بدأ بالفعل اليوم في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي علي قرابة 450 عالق وصلوا على متن 3 رحلات استثنائية من بيروت. 
 
وأفاد المصدر، تم اخضاع العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس "كورونا" داخل صالة الوصول ولم تظهر عليهم أى أعراض او اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا وعليه تم  السماح له بمغادرة المطار لقضاء مده العزل بمنازلهم. 
 
وأضاف المصدر، من يشتبهم في إصابتهم بفيروس كرورنا خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودتهم من الخارج سيتم علي الفور عزلهم داخل المستشفيات.
 

مطار القاهرة

كورونا

فيروس كورونا

الحجر الصحى

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