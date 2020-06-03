إغلاق وتشميع 4 محلات ومقهيين لمخالفتهم حظر التجول ببنى سويف.. صور

بنى سويف أيمن لطفى

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بالتنسيق مع الوحدات القروية التابعة لها والشرطة، أربعة محلات تجارية مختلفة الأنشطة، لمخالفتهم مواعيد حظر التجوال، وذلك خلال حملة مكبرة تنفيذا لتعليمات محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع إنتشاره.

وأشار بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف شنت حملة برئاسة وجيه عبدالرازق ومشاركة نائبيه على يوسف وناجى خليل، ومأمور مركز شرطة بنى سويف العقيد هشام فريد والرائد أحمد عبد العظيم رئيس مباحث المركز، والمقدم إبراهيم صفوت رئيس مباحث قسم شرطة بنى سويف، ضبطت خلالها مقهى بقرية الدولة وأخرى بقرية شريف باشا مفتوحين فتم إغلاقهما وتشميعهما، والتحفظ على المقاعد والتربيزات، علاوة على إيقاف بناء مسجد على حرم الرى والصرف، وضبط مصنع ألبان "بدون ترخيص" والتحفظ على المعدات، بعزبة أبو هريدى التابعة للوحدة المحلية بباروط مركز بنى سويف وتم تحرير المحاضرين اللازمة لاحالتها إلى النيابة.

وتواصل محافظة بنى سويف جهودها فى تطبيق قرارات الحكومة، بإغلاق المحال التجارية، واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وكذلك فض الأسواق ومنع إقامتها، وذلك من خلال حملات مستمرة تشنها الوحدات المحلية بالتعاون مع أقسام ومراكز الشرطة بالمدن والمراكز الإدارية السبع بالمحافظة.

وطالب محافظ بنى سويف، المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات الحكومة وازتداء الكمامات خارج منازلهم، لتجاوز الأزمة ومساعدة الدولة فيما تبذله من جهود، مشددا على الوحدات المحلية بأهمية الاستمرار فى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد غلق المحلات وحظر التجول، بالتوازى مع حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء بدون ترخيص.