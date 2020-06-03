اليوم السابع
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إعادة فتح مساجد غزة بعد إغلاق دام أكثر من شهرين

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:57 م
إعادة فتح مساجد غزة بعد إغلاق دام أكثر من شهرين المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
رويترز

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أعادت مساجد قطاع غزة فتح أبوابها بشكل كامل، بعد إغلاق استمر نحو 70 يوما للوقاية من فيروس كورونا .

ودعت وزارة الأوقاف المصلين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث طلبت من المصلين إحضار سجادة خاصة للصلاة ووضع كمامة واقية والحفاظ على التباعد، وتجنب المصافحة وعدم اصطحاب الأطفال والمرضى إلى المسجد.

وعادت المساجد لفتح أبوابها لأداء الصلوات الخمس وعاد الأطفال إلى دور الحضانة تنفيذا لقرارات تخفيف القيود التي فرضت لمحاصرة فيروس كورونا في قطاع غزة.

وقد سجل قطاع غزة، 61 إصابة مؤكدة بالفيروس كلها في منشآت تخضع للحجر الصحي وحالة وفاة واحدة خلال الأزمة. ويعيش مليونان من الفلسطينيين في القطاع.

وخلال الأسبوع الأخير سمحت السلطات الدينية في غزة بأداء صلاة الجمعة في المساجد بعد أن ظلت مغلقة شهرين.

أما الآن فستظل المساجد مفتوحة طوال اليوم. وقال عبد الهادي الأغا مدير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إدارة حماس إنه أصدر تعليمات لأئمة المساجد تقضي بأن تكون الخطب الدينية والصلوات قصيرة كإجراء وقائي.

وقال أحمد الصفدي إمام أحد المساجد في غزة إن عشرات شاركوا في صلاة الفجر بمسجده.

وأضاف "فرحة الناس بالعودة إلى بيوت الله نعمة عظيمة".

وقال إنه تم اتخاذ إجراءات وقائية إذ يتعين على المصلين ارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة الخاصة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

كما أمرت السلطات في غزة بإعادة فتح دور الحضانة للأطفال بين الثانية والخامسة.

وقالت هند السوسي مديرة حضانة البسمة الجميلة "نسبة كبيرة من العائلات لدينا موظفين، وبما انهم رجعوا على وظائفهم فبالتالي جابوا أولادهم على الحضانة".

وكان النشاط التعليمي في غزة والضفة الغربية قد توقف في مارس للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد انتهى رسميا العام الدراسي لطلبة المرحلتين الأساسية والثانوية في غزة والضفة الغربية باستثناء امتحانات شهادة الثانوية العامة التي بدأت يوم السبت.

 


غزة

مساجد غزة

كورونا

صلاة الجمعة

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