إعادة فتح مساجد غزة بعد إغلاق دام أكثر من شهرين

رويترز

أعادت مساجد قطاع غزة فتح أبوابها بشكل كامل، بعد إغلاق استمر نحو 70 يوما للوقاية من فيروس كورونا .

ودعت وزارة الأوقاف المصلين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث طلبت من المصلين إحضار سجادة خاصة للصلاة ووضع كمامة واقية والحفاظ على التباعد، وتجنب المصافحة وعدم اصطحاب الأطفال والمرضى إلى المسجد.

وعادت المساجد لفتح أبوابها لأداء الصلوات الخمس وعاد الأطفال إلى دور الحضانة تنفيذا لقرارات تخفيف القيود التي فرضت لمحاصرة فيروس كورونا في قطاع غزة.