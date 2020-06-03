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إطلاق اسم الفنان محمود ياسين على القاعة الكبرى بالمركز الثقافى ببورسعيد

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:05 ص
إطلاق اسم الفنان محمود ياسين على القاعة الكبرى بالمركز الثقافى ببورسعيد الفنان القدير محمود ياسين
بورسعيد - السيد فلاح

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى بيان له، إنه قرر إطلاق اسم ابن بورسعيد ونجم مصر والوطن العربى الفنان القدير محمود ياسين على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافى "أوبرا بورسعيد" تكريمًا على مشوار عطائه الفنى وتتويجًا لدوره فى إثراء الحركة الفنية بأعماله الخالدة فى السينما والمسرح والتليفزيون، متمنيا له موفور الصحة وكامل التألق.

من ناحية أخرى كان قد استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددا من الشباب المتطوعين لمواجهة آثار كورونا ومعاونة الأجهزة الطبية والتنفيذية بالمحافظة للحد من انتشار الفيروس المستجد، وذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة للتعاون مع كل الجهات المختصة من خلال أندية الفتاة والتطوع بمراكز الشباب، وذلك بحضور الدكتور على أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، بجهود الشباب فى دعم الدولة لمواجهة جائحة كورونا، وذلك من خلال تصنيع 3 آلاف كمامة بأندية الفتاة والتطوع بمراكز الشباب طبقا لتعليمات وزارو الشباب والرياضة.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدنى والشباب والرياضة على حرصهم للحفاظ على سلامة الوطن ودعم  جهود الدولو وبذل المجهودات دون مقابل، مؤكدًا أن هؤلاء الشباب نماذج مشرفة لأوطانهم، ولابد من دعهم وتقديرهم، متنميًا أن تمر هذه المرحلة بسلام.

كما طالب اللواء عادل الغضبان، من الشباب بتكثيف جهودهم فى أعمال توعية المواطنين وضرورة التباعد الاحترازى والبعد عن أماكن الازدحام واتخاذ كل الوسائل الاحترازية والوقائية وضرورة ارتداء الكمامات.


اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

المركز الثقافى ببورسعيد

محمود ياسين

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