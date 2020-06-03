إصابة مدير المركز الطبى لسكك حديد مصر ونائب رئيس الهيئة بفيروس كورونا

كتب رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد إصابة الدكتور أحمد إمام رئيس شركة المركز الطبى لسكك حديد مصر المسئولة عن إدارة مستشفيات السكة الحديد بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع" أن نتائج التحليل جاءت إيجابية للدكتور أمام، وتم خضوعه للعزل الصحى.



وأشارت المصادر إلى تأكد إصابة المهندس عماد أسعد نائب رئيس هيئة السكة الحديد للخدمات المشتركة بكورونا وخضوعه للعزل الصحى المنزلي وتكليف اللواء محمد غزال نائب رئيس هيئة السكة الحديد للسلامة والمخاطر للقيام بأعماله.

وتواصل هيئة السكة الحديد أعمال القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.









وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.







وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.















